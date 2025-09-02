SplashUOL
Vale Tudo: o encontro entre Odete e Ana Clara que renova a vida de Leonardo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo e Instagram

Amanhã, quarta-feira (3), Ana Clara (Samantha Jones) aparecerá em local inusitado e provocará a ira de Odete (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha, que teve uma recaída. Em seguida, Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com a pintora.

Ingênua, Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. No entanto, Odete chega à galeria da filha, se depara com Ana Clara e perde as estribeiras.

Na quinta (4), Odete não se segura e confronta Ana Clara. Curiosamente, Heleninha e Celina não notam o clima pesado entre as duas e a pintora chega a se desculpar com Ana pelo comportamento de sua mãe.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Após esse encontro "explosivo", Odete decide visitar Leonardo às pressas. Ela chama a atenção de Ana Clara por deixá-lo sozinho e nota que o filho ficou mais agitado do que o normal ao vê-la.

Pensativa, Odete, nos próximos capítulos, tentará tirar o filho da residência. Além de ter medo de ser descoberta, a empresária deve tentar uma maneira de fazer com que Leonardo seja o doador de medula de Afonso.

Ainda nesta quarta (3), Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Além disso, Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil e, em seguida, pede a loira em casamento.

Na vila, Jarbas planeja a festa surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo. A secretária, por sua vez, comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

