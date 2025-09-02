SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (2): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Afonso Roitman (Humberto Carrão) em Vale Tudo
Afonso Roitman (Humberto Carrão) em Vale Tudo Imagem: Divulgação/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (2) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

4.808 votos

