Um detalhe muda tudo: Dita alcança sonho incrível em 'Êta Mundo Melhor!'

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (2) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Candinho consegue dar seu voto em Dita e fica aliviado em ajudar a cantora. Logo depois vem o resultado: Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.
No capítulo seguinte, Dita é nomeada a vencedora do concurso. Candinho terá a certeza de que foi sua participação que garantiu a vitória da amada, afinal, a diferença foi realmente de apenas um voto.
Também nesta terça, Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. O romance gay da novela das 18h permanecerá ameaçado por mais alguns dias.
Em outro momento, Cunegundes volta ao sítio. Em seguida, Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes.
Ernesto cai em armadilha das crianças. Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
