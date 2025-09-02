Ticiane Pinheiro comemora Cesar Tralli no Jornal Nacional: 'Nada por acaso'

Elogiou o foco e a ética do marido. "Você se manteve firme e focado diante dos desafios, soube transformar dificuldades em aprendizado e seguiu com coragem e ética em cada decisão. Isso faz de você não apenas um profissional admirável, mas também um homem ainda mais inspirador para mim, pra nossa família e para todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado".

Saída de Bonner do JN

Bonner anunciou ontem que César Tralli assumirá seu lugar na bancada do Jornal Nacional. "Estou concluindo meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nessa bancada vai ser o César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui todas as noites."

A decisão de sair do telejornal foi tomada em virtude do pouco tempo livre para dedicar a vida pessoa. "E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer, a conta não tava fechado. Só que era um momento muito difícil para fazer um momento desses. Essa mudança demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores e nós viemos fazendo isso ao longo e cinco anos."