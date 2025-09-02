Série brasileira, 'Pssica' fica no top 10 da Netflix em 68 países

Essa é a terceira produção brasileira da Netflix a alcançar o top 10 em outros países. Anteriormente, apenas "DNA do Crime" e "Pedaço de Mim" chegaram ao Top 10 em mais países 74 e 73, respectivamente.

Filmada em Belém, "Pssica" oferece uma experiência intensa e imersiva na região Norte do Brasil. A minissérie acompanha personagens que têm as vidas entrelaçadas nos rios da Amazônia Atlântica: Janalice (Domithila Catete), raptada pelo tráfico humano; Preá (Lucas Galvino), chefe de uma gangue de "ratos d'água"; e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte de sua família, enfrentam juntos a "pssica", maldição que acreditam ter sido lançada sobre eles.

Minissérie é baseada no livro homônimo do escritor Edyr Augusto, publicado em 2015 pela editora Boitempo. A trama tem criação e roteiro de Bráulio Mantovani (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), Fernando Garrido e Stephanie Degreas, produção de Andrea Barata Ribeiro, Fernando Meirelles, e coprodução Cristina Abi, da O2 Filmes.

Também fazem parte do elenco David Santos, Welket Bungué, Ademara, Bruno Goya, Maycon Douglas, Luca Dan, Claudio Jaborandy, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Felipe Rocha, Wesley Guimarães, Gabriel Knoxx, Ana Luiza Rios e Sendí Baré.