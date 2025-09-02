SplashUOL
Sandra Annenberg fala sobre dividir Globo Repórter com William Bonner

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sandra Annenberg vai dividir comando do Globo Repórter com William Bonner
Sandra Annenberg vai dividir comando do Globo Repórter com William Bonner Imagem: Globo/Divulgação

Sandra Annenberg, 57, deu boas vindas a William Bonner, e afirmou que será um prazer dividir o comando do Globo Repórter com ele.

O que aconteceu

Annenberg disse estar ansiosa pela chegada de Bonner ao programa em 2026. "Querido amigo de longa data, vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026. Seja muito bem-vindo", escreveu em postagem no Instagram.

Nos comentários, o público parabenizou a nova dupla da atração. "Como diria Odete Roitman: 'achei chique'", escreveu uma internauta. "Dois profissionais gigantes", afirmou outro. "Com esses dois gigantes do jornalismo o programa merece mais espaço e mais ainda mais longas e informativas", opinou um terceiro.

Bonner vai deixar o comando do Jornal Nacional. No lugar dele, o novo âncora será Cesar Tralli, que formará dupla com Renata Vasconcellos.

