Rei do 'Tinder' dos anos 90 recebeu mais de 500 cartas de pedido de namoro

Daniela Origuela
Colaboração para Splash
André na época do programa e agora; ele participou do 'Em Nome do Amor'
André na época do programa e agora; ele participou do 'Em Nome do Amor' Imagem: Reprodução/Flashback TV e Arquivo pessoal

Em 1995, os computadores domésticos ainda eram artigo de luxo no Brasil e a internet chegava timidamente aos lares. Os celulares modelo "tijolão" surgiam como novidade acessível para poucos e os telefones fixos ainda eram um dos principais meios de comunicação. Na televisão, programas tentavam unir pessoas interessadas em paquerar e namorar, dando uma prévia do que seria os aplicativos de relacionamento décadas depois.

"Fui ao programa por curiosidade. Um amigo foi antes e disse que pagavam um bom cachê. Tirei 30 fotos grandes e enviei à produção do programa via Sedex. Lembro que recebi um telegrama rápido com convite para participar. Gostaram do meu perfil", disse o comunicador Gildeir André de Souza Campos, de 51 anos, que utiliza o nome artístico André Campos, como prefere ser chamado.

O programa era o "Em Nome do Amor", veiculado aos domingos no SBT, entre os anos de 1994 e 2000. A atração rendeu picos de audiência à emissora e ficou famosa pelo "bailinho" com músicas do cantor Julio Iglesias e a pergunta icônica de Sílvio Santos ao final: "É namoro ou amizade?". Para participar, os interessados precisavam se inscrever e enviar cartas.

Sempre me relacionei bem com as mulheres. Fui realmente para ficar conhecido e ganhar cachê, mas acabou que deu certo e comecei a namorar a Karen, uma gaúcha. Na época era um dos programas com mais audiência no Brasil. Virei celebridade. Onde a gente ia o pessoal reconhecia. Era uma loucura.
André Campos

Mais de 500 cartas de pretendentes

A passagem de André pelo programa foi marcante. O comunicador recebeu mais de 500 correspondências de mulheres interessadas em conhecê-lo —se fosse hoje, era como ter um match atrás do outro no aplicativo.

"A produção disse que eu ia fazer a diferença, pois falava bem e tinha uma boa aparência. O antigo recordista tinha recebido 50 cartas. Eles que selecionaram a participação", recorda.

Antes da veiculação do programa, foi exibido um clipe em que André se colocava à disposição para o recebimento de cartas. Ele conta que a aparição despertou o interesse de mulheres, que o procuraram no hotel onde trabalhava na época, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

Karen e André no programa de Silvio Santos
Karen e André no programa de Silvio Santos Imagem: Arquivo pessoal

"Quando passou o clipe demorou duas semanas para chegar as cartas. As mulheres descobriram e ligaram para o hotel. Marquei com umas 10 —uma segunda, outra na terça, quarta, quinta (...). Nessa brincadeira comecei a namorar com uma. Falei para ela que tinha que ir lá (ao programa), que ia ficar com as cartas e não escolheria ninguém. Eu gostei dela", recorda.

Durante a gravação do programa, André mudou de ideia. A empolgação do recente namoro e o objetivo de apenas receber o cachê e guardar as cartas ficaram no passado.

Lá disseram que tinha uma gaúcha bonita (a Karen) e veio o Roque com o buquê de flores. Segui afirmando que não ia escolher ninguém, porque não ia pegar bem, mas acabei escolhendo a gaúcha e não lembrei mais que estava namorando. Levaram a gente para assistir ao show do Chitãozinho e Xororó, no Olímpia (antiga casa de show em São Paulo), e depois ficamos juntos no hotel. No outro dia a levei ao aeroporto e voltei para São José. Acabei procurando a namorada que eu tinha deixado, contei o que aconteceu e pedi desculpas pela traição.
André Campos

Outra recordação importante que André guarda é a conversa com o apresentador Sílvio Santos, minutos antes da gravação.

"Antes de começar o programa, o Sílvio me chamou na sala e conversamos por aproximadamente 15 minutos. Ele orientou como seria o andamento do programa e quando me chamaria."

Namoro e noivado

O relacionamento entre André e Karen virou noivado, mas a distância gritou e o casal durou apenas seis meses. No entanto, a amizade e o respeito permaneceram ao longo dos anos.

Gildeir e Karen durante o namoro
Gildeir e Karen durante o namoro Imagem: Arquivo pessoal

"Ela morava em Porto Alegre e a gente se falava mais por carta, eu não tinha telefone. Como trabalhava à noite, ela ligava para mim e a gente ficava conversando. Tirei um mês de férias e fui para lá, depois ela veio. Ficamos noivos e voltamos ao programa para colocar as alianças. O que fez acabar foi a distância", afirma.

As lembranças da participação no programa também estão nítidas na memória da professora Karen Itaquy, 51 anos, que revelou o motivo por ter se interessado por André (o Gildeir). O vídeo da "escolha", postado por ela nas redes sociais viralizou e conta com mais de 150 mil curtidas.

"Ao assistir ao videoclipe do Gildeir, o achei interessante, com a voz muito linda. Participar do programa foi de grande relevância na minha vida. Conhecer o maior apresentador da TV brasileira e receber elogios dele foi espetacular. Completei 21 anos no dia do noivado, no palco, ao lado do grande Silvio Santos", disse.

A professora gaúcha, que segue morando em Porto Alegre, guardou algumas recordações do namoro, como a nota de um dólar em que André fez uma declaração de amor, um telegrama enviado por ele no Natal e cartas enviadas pela mãe dele.

Nota de um dólar em que André fez uma declaração de amor para Karen
Nota de um dólar em que André fez uma declaração de amor para Karen Imagem: Arquivo pessoal
Carta enviada a Karen por Sebastiana, mãe de Gildeir
Carta enviada a Karen por Sebastiana, mãe de Gildeir Imagem: Arquivo pessoal

Em 1997, Karen teve um filho e foi mãe solo. Casou-se em 2015, mas divorciou cinco anos depois. Atualmente, ela namora, e, além de lecionar, também apresenta um podcast de humor.

Já André engatou um novo namoro um ano após separar-se de Karen e casou. Ele tem dois filhos, Rafael e Sara, e é avô do Gabriel, de sete anos.

"Me separei da mãe dos meus filhos há três anos e hoje estou em um relacionamento sério com uma amiga de infância, a Angélica. Nos reencontramos depois de 37 anos e estamos praticamente casados", destaca.

O homem que recebeu mais de 500 cartas com propostas de namoro faz suas reflexões sobre relacionamentos.

"Primeiramente precisa ser fiel, cuidar, respeitar a pessoa, dar liberdade e ter total confiança. Entender que as diferenças existem. Eu cuido muito bem. Sou romântico e nunca briguei com minha atual esposa. Somos felizes na simplicidade", disse.

Ele sonha participar de reality show

André segue em São José dos Campos e trabalha como apresentador e locutor em canais pagos, rádio e redes sociais. Ele, que além de participar do programa de namoro também foi entrevistado por Jô Soares e fez mais de 500 comerciais de TV, tem o sonho de entrar em reality shows como Big Brother Brasil e A Fazenda.

"Quem sabe um dia, né?! Pode ter certeza que eu ia virar qualquer casa de ponta cabeça com toda minha bagagem e facilidade de comunicação, além de fazer amizades", deixa a dica.

