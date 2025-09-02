Rei do 'Tinder' dos anos 90 recebeu mais de 500 cartas de pedido de namoro

O programa era o "Em Nome do Amor", veiculado aos domingos no SBT, entre os anos de 1994 e 2000. A atração rendeu picos de audiência à emissora e ficou famosa pelo "bailinho" com músicas do cantor Julio Iglesias e a pergunta icônica de Sílvio Santos ao final: "É namoro ou amizade?". Para participar, os interessados precisavam se inscrever e enviar cartas.

Sempre me relacionei bem com as mulheres. Fui realmente para ficar conhecido e ganhar cachê, mas acabou que deu certo e comecei a namorar a Karen, uma gaúcha. Na época era um dos programas com mais audiência no Brasil. Virei celebridade. Onde a gente ia o pessoal reconhecia. Era uma loucura.

André Campos

Mais de 500 cartas de pretendentes

A passagem de André pelo programa foi marcante. O comunicador recebeu mais de 500 correspondências de mulheres interessadas em conhecê-lo —se fosse hoje, era como ter um match atrás do outro no aplicativo.

"A produção disse que eu ia fazer a diferença, pois falava bem e tinha uma boa aparência. O antigo recordista tinha recebido 50 cartas. Eles que selecionaram a participação", recorda.

Antes da veiculação do programa, foi exibido um clipe em que André se colocava à disposição para o recebimento de cartas. Ele conta que a aparição despertou o interesse de mulheres, que o procuraram no hotel onde trabalhava na época, em São José dos Campos, interior de São Paulo.