Quem é César Tralli, que assume lugar de William Bonner no Jornal Nacional?

No início dos anos 1990, o jornalista trabalhou no "Aqui Agora" (SBT) e, posteriormente, "Florida on line" (Record).

Em 1993, Tralli fechou seu primeiro contrato com a Globo e teve a cobertura da morte do piloto Ayrton Senna, no ano seguinte, como sua primeira aparição de destaque.

Cesar Tralli trabalha na Globo desde 1993 Imagem: Reprodução/Instagram

Dois anos depois, o jornalista foi convidado pela Globo para ser correspondente em Londres (ING). Por lá, ele substituiu Silio Boccanera e permaneceu na capital britânica por cinco anos.

O rosto de Tralli ficou marcado pelas grandes coberturas do assassinato do primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin, os dez anos do acidente nuclear de Chernobyl, a morte da princesa Diana e a guerra de Kosovo.

O jornalista retornou ao Brasil no começo dos anos 2000, mas viajou para Nova York, em 2001, para cobertura da queda das Torres Gêmeas. "Eu me lembro de que, dentro do avião, um Boeing desses gigantes, de passageiros, só havia o nosso cinegrafista, eu e um fotógrafo da Folha de São Paulo", disse Tralli ao Memória Globo.