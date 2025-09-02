Quem é Cassiane, pastora que se envolveu em treta com Lucas Guedez

Junto ao marido, Cassiane é responsável pela unidade em Alphaville da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (ADAlpha). A região nobre, entre os municípios de Santana de Parnaíba e Barueri, é reduto de igrejas evangélicas, como a Lagoinha, dos pastores André e Cassi Valadão.

Na música, a pastora é conhecida por seus louvores. Na plataforma Spotify, a canção "Hino da Vitória" soma mais de 51,3 milhões de reproduções. Cassiane começou a cantar aos três anos e, aos oito, já tinha o primeiro disco gravado. "Deus me chamou desde muito cedo", relata ela em seu perfil. Segundo Cassiane, ela foi a primeira cantora gospel a ganhar um Disco de Diamante com o álbum "Com Muito Louvor" (1999), que vendeu mais de um milhão de cópias. Hoje, ela soma mais de 20 álbuns gravados.

Em 2020, Cassiane recebeu uma onda de críticas por causa do videoclipe para a música "A Voz". Acusado de romantizar uma história de violência doméstica, o vídeo mostra uma mulher que sofre agressões do marido deixando um bilhete dentro de uma Bíblia, pedindo para que ele "reconheça a voz de Deus", e avisa que o perdoou. Diante da repercussão negativa, Cassiane disponibilizou uma nova versão do clipe, em que foram acrescidas cenas mostrando a mulher discando para o serviço 180, voltado à violência doméstica, além de mostrar a prisão do agressor.

Em participação no podcast "Positivamente" em 2022, Cassiane contou o que chamou de "testemunho". "Antes de eu começar a cantar, eu morri". Cassiane relatou que teve uma grave enfermidade ainda criança, morreu em um hospital e chegou a ter atestado de óbito. No entanto, a cantora voltou à vida. "Eu sou o resultado de uma profecia", disse durante a entrevista. Veja abaixo:

0:00 / 0:00

A pastora tem forte presença nas redes sociais. Com mais de 4,9 milhões de seguidores no Instagram, Cassiane compartilha conselhos matrimoniais, a participação em eventos evangélicos e divulga campanhas como a "Hora da Decisão", em que ora diariamente com o marido às 11h59.