Vale tudo: 'Odete virou personagem sem graça e insegura', diz Saryne

A transformação de Odete Roitman em uma vilã vulnerável e até ingênua decepcionou Bárbara Saryne. No Central Splash ela comentou que a personagem perdeu o domínio das situações e se tornou menos poderosa do que o esperado.

A atual versão de Vale Tudo tem explorado o lado emocional de Odete, que se mostra frágil diante de armações de Maria de Fátima e manipulações de César, algo distante da antagonista clássica da teledramaturgia.