Presentão! O que acontece com Dita após o concurso em 'Êta Mundo Melhor!'?

Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita.

Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. No final do capítulo, o casal repete a dose romãntica e declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda nesta quarta, Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro.

