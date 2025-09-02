Presentão! O que acontece com Dita após o concurso em 'Êta Mundo Melhor!'?

A vida de Dita (Jeniffer Nascimento) muda muito a partir desta quarta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. A disputa é tão emocionante que Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita.
Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita.
Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. No final do capítulo, o casal repete a dose romãntica e declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.
Ainda nesta quarta, Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro.
