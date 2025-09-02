'Não gostaria que Maria de Fátima saísse por cima', diz Bárbara Saryne

O destino de Odete e de Maria de Fátima em Vale Tudo foi debatido pela apresentadora Bárbara Saryne no Central Splash. Ela defende que ambas merecem punição pelos próprios atos, mas critica a ideia de uma vilã ser derrotada por outra antagonista.

Bárbara ressalta que, embora Odete precise ser punida, não deseja ver Maria de Fátima triunfando e gostaria que ambas tivessem finais difíceis.