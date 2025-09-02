Ator que fez Mauro em A Viagem morreu cedo demais; relembre o que aconteceu

Mauro (Eduardo Galvão) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Teve sucesso com seu papel na série "Caça-Talentos", ao lado de Angélica, de 1996 a 1998. Depois, ele compôs o elenco de diversas novelas, como "Porto dos Milagres" (2001), "O Clone" (2002), "O Beijo do Vampiro" (2002-2003), "Começar de Novo" (2004-2005) e "Paraíso Tropical" (2007).

Com veia cômica apurada, Galvão esteve em muitos humorísticos. Pode ser visto, por exemplo, em episódios de "Os Normais" (2001-2003), "A Diarista" (2004-2007), "Sob Nova Direção" (2004-2007), "Casseta & Planeta" (1992-2010) e "Toma Lá, Dá Cá" (2007-2009).

Eduardo Galvão viveu Artur em "Caça Talentos" Imagem: Reprodução / TV Globo / Instagram

Seu último trabalho na TV foi na novela "Bom Sucesso", exibida em 2019. Mas encerrou sua carreira no filme "Um Tio Quase Perfeito 2", que só foi lançado após sua morte, em 2021.

Eduardo Galvão foi mais uma vítima da covid-19, aos 58 anos. Ele ficou internado por mais de uma semana na UTI, no Rio de Janeiro, e precisou ser intubado, mas não resistiu. De acordo com o hospital, à época, o ator chegou ao local já com 50% dos pulmões comprometidos.