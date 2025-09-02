Artista plástica e discreta: quem é Magda Colares, ex-esposa de Faustão

Magda Colares, 62, ex-esposa de Faustão, reapareceu publicamente no fim de semana. A artista plástica posou ao lado da filha Lara, 26, durante um show da cantora.

Quem é Magda Colares

Magda foi casada com Faustão entre 1990 e 2000. Do relacionamento dos dois nasceu Lara, filha mais velha do apresentador.

Artista plástica, Magda mantém um perfil nas redes sociais onde exibe suas pinturas. Além da conta do atelier, Magda também mantém tem um perfil pessoal privado e um onde posta fotos dos seus cães.