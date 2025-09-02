Leonardo revela segredo do seu sucesso: 'Tem músicos que não suportam'

Existe segredo para o sucesso? Leonardo, 62, comemora 40 anos de carreira em 2025 e está entre os maiores nomes da história do sertanejo. Na 70ª Festa do Peão de Barretos, o cantor contou que não acredita em fórmula além do trabalho para fazer sucesso.

Está nas mãos de Deus, porque Deus dá e tira o que Ele quer, inclusive a nossa vida. Então, é o modo como você trata as pessoas, como você grava as músicas com carinho que nos faz ser abraçados. E a gente sempre fica no cenário brasileiro tocando nas emissoras de rádio.

Leonardo, em entrevista para Splash

Ele afirma que o artista que não souber ler o que o seu público busca está em maus lençóis. "Agora tem músicos que vêm e vão embora, porque não suportam. O abraço e o carinho do povo eu sei aceitar muito bem, graças a Deus."