Gkay é anunciada como nova musa do Salgueiro: 'Vou me dedicar 100%'

Gkay, 32, é a nova musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval de 2026.

O que aconteceu

A influenciadora desfilará pela escola com o enredo em homenagem a Rosa Magalhães. "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna de pau" é o nome do enredo do Salgueiro, que revisita os personagens criados por Rosa.