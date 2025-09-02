Virada em 'Vale Tudo': como será o retorno de Estéban no remake

No mesmo período, contudo, Celina já estará envolvida com Olavo (Ricardo Teodoro). O fotógrafo se aproxima cheio de segundas intenções, interessado na fortuna da madame. Seduzida, ela acaba cedendo ao romance, sem imaginar que Marina (Fernanda Botelho) presenciaria tudo.

A empregada corre para contar o que viu a Maria de Fátima (Bella Campos). A vilã, sempre pronta para manipular situações, vê no caso uma chance de ajudar Olavo em troca de vantagens pessoais.

Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Flagrante

Fátima organiza uma armadilha para desestabilizar uma futura relação entre Esteban e Celina. O espanhol acaba flagrando a ex-namorada com Olavo em um restaurante.

O mal-entendido, no entanto, logo se esclarece e o plano de Fátima não dá certo. Pelo contrário. Celina explica que não tem compromisso sério com Olavo. Aliviado, Estéban deixa os sentimentos falarem mais alto e beija a irmã de Odete. O gesto reacende a chama entre os dois e abre espaço para um novo capítulo da relação.