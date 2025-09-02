SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Virada em 'Vale Tudo': como será o retorno de Estéban no remake

Colaboração para Splash, em São Paulo
Estéban Muños (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo'
Estéban Muños (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Nos próximos capítulos do remake de "Vale Tudo", Estéban (Caco Ciocler) retorna ao Brasil e promete movimentar a trama.

O que vai acontecer

Personagem de Caco Ciocler dará nova roupagem à trama de Celina (Malu Galli). A revelação de que o espanhol está novamente em terras brasileiras vem de Odete (Débora Bloch), que deixa a irmã em choque com a notícia.

No mesmo período, contudo, Celina já estará envolvida com Olavo (Ricardo Teodoro). O fotógrafo se aproxima cheio de segundas intenções, interessado na fortuna da madame. Seduzida, ela acaba cedendo ao romance, sem imaginar que Marina (Fernanda Botelho) presenciaria tudo.

A empregada corre para contar o que viu a Maria de Fátima (Bella Campos). A vilã, sempre pronta para manipular situações, vê no caso uma chance de ajudar Olavo em troca de vantagens pessoais.

Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo'
Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Flagrante

Fátima organiza uma armadilha para desestabilizar uma futura relação entre Esteban e Celina. O espanhol acaba flagrando a ex-namorada com Olavo em um restaurante.

O mal-entendido, no entanto, logo se esclarece e o plano de Fátima não dá certo. Pelo contrário. Celina explica que não tem compromisso sério com Olavo. Aliviado, Estéban deixa os sentimentos falarem mais alto e beija a irmã de Odete. O gesto reacende a chama entre os dois e abre espaço para um novo capítulo da relação.

Continua após a publicidade
Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo'
Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.