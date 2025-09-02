Virada em 'Vale Tudo': como será o retorno de Estéban no remake

Nos próximos capítulos do remake de "Vale Tudo", Estéban (Caco Ciocler) retorna ao Brasil e promete movimentar a trama.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Personagem de Caco Ciocler dará nova roupagem à trama de Celina (Malu Galli). A revelação de que o espanhol está novamente em terras brasileiras vem de Odete (Débora Bloch), que deixa a irmã em choque com a notícia.
No mesmo período, contudo, Celina já estará envolvida com Olavo (Ricardo Teodoro). O fotógrafo se aproxima cheio de segundas intenções, interessado na fortuna da madame. Seduzida, ela acaba cedendo ao romance, sem imaginar que Marina (Fernanda Botelho) presenciaria tudo.
A empregada corre para contar o que viu a Maria de Fátima (Bella Campos). A vilã, sempre pronta para manipular situações, vê no caso uma chance de ajudar Olavo em troca de vantagens pessoais.
Flagrante
Fátima organiza uma armadilha para desestabilizar uma futura relação entre Esteban e Celina. O espanhol acaba flagrando a ex-namorada com Olavo em um restaurante.
O mal-entendido, no entanto, logo se esclarece e o plano de Fátima não dá certo. Pelo contrário. Celina explica que não tem compromisso sério com Olavo. Aliviado, Estéban deixa os sentimentos falarem mais alto e beija a irmã de Odete. O gesto reacende a chama entre os dois e abre espaço para um novo capítulo da relação.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.