De cozinhar para Lula a um príncipe: por onde andam campeões do MasterChef

Hoje vai ao ar o último episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil. Daniela e Felipe B. vão disputar o título de campeão, que já foi conquistado por 11 cozinheiros amadores desde 2014.

Por onde andam todos os vencedores do reality?

2014 - Elisa

A campeã da primeira edição se dedica a 'experiências culinárias' e já cozinhou para o presidente Lula (PT). Em 2023, foi uma das responsáveis pelo almoço com o presidente e Alberto Fernández, ex-presidente argentino. Elisa considera sua participação no programa um "divisor de águas". Após o reality, estudou na Le Cordon Bleu, em Paris, trabalhou em restaurantes franceses e, além da cozinha, produz conteúdo nas redes sociais.