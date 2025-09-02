'Vale Tudo' 2.0? Como 'Três Graças' traz debate sobre ética e honestidade

Ela integra uma família de mães solo: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral). Criada pela mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada pelo seu pai, Gerluce enfrentou destino parecido com a chegada da filha na fase em que se preparava para entrar na faculdade. Faz de tudo para cuidar da mãe idosa e para que a filha não precise abrir mão dos sonhos.

Descrita como forte e de pensamento positivo, Gerluce se vê em uma situação que pode mudar o rumo de sua vida ao identificar um esquema de corrupção na casa da perversa Arminda (Grazi Massafera). Ela trabalha como cuidadora de Josefa (Arlete Salles), mãe idosa de Arminda.

Arminda e seu amante, Santiago Ferette (Murilo Benício), lideram um esquema de falsificação de remédios que impacta não apenas a saúde da mãe de Gerluce, mas a de muitas pessoas da favela onde vive. Também lá, na mansão da patroa, ela encontra uma grande quantia de dinheiro guardada dentro de uma estátua escondida.

É nesse contexto que a vida a coloca diante de um conflito ético: até onde cabe uma atitude drástica em nome de um bem maior? Essa pergunta da sinopse supõe dilema da vida da personagem: usar ou não o dinheiro de vilões corrupto a favor de sua mãe e de toda a comunidade?

Grazi Massafera interpretará a vilã Arminda em 'Três Graças' Imagem: Divulgação

"Três Graças" é escrita por Aguinaldo Silva, escritor de "Vale Tudo" original ao lado de Leonor Bassères e Gilberto Braga — este último, responsável pela criação da premissa central do folhetim de 1988. A trama trazia o embate entre mãe honesta e filha golpista, Raquel e Maria de Fátima, em torno do debate sobre como subir na vida sem passar por cima de ninguém.