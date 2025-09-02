Chloë Grace Moretz se casa com a modelo Kate Harrison

Chloë Grace Moretz, 28, e Kate Harrison, 34, se casaram no último final de semana.

O que aconteceu

As duas estão juntas há oito anos. A atriz de "Carrie - A Estranha" (2013) manteve o relacionamento fora dos holofotes até janeiro deste ano, quando postou uma foto das alianças de noivado.

Kate Harrison é modelo e fotógrafa. As duas foram vistas juntas pela primeira vez em 2018, quando foram fotografas se beijando após jantarem juntas em Malibu. Ao site TMZ, uma fonte disse que elas estavam dividindo um apartamento em Los Angeles.