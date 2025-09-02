Bruna Biancardi surpreende ao publicar foto ao lado de ex de Neymar

Bruna Biancardi, 31, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Carol Dantas, 31.

O que aconteceu

Na imagem, a esposa de Neymar posa junto com Carol e com a amiga Bianca Coimbra. O registro foi compartilhado no Instagram de Biancardi, seguido por mais de 14,2 milhões de seguidores.

Carol é mãe de Davi Lucca, 14, filho mais velho de Neymar, 33, marido de Bruna. Ela é casada desde 2019 com o empresário Vinicius Martinez, 29, pai de seu segundo filho, Valentin, 5.