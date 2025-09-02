Ator de Transformers ergue 'cabana do juizo final' para encarar apocalipse

Eu poderia ser um caçador melhor, um pescador melhor. Poderia estocar um pouco mais de comida. Josh Duhamel

A propriedade começou pequena, mas ao longo dos anos o ator adquiriu mais terras e transformou o local em uma base que afirma ser autossuficiente. Durante muito tempo, sua família viveu sem água encanada, luz elétrica ou facilidades modernas.

A loja mais próxima fica a 64 quilômetros. Quando estamos lá, tudo gira em torno de cuidar uns dos outros, criar memórias e passar tempo de qualidade em família. Josh Duhamel

Para Duhamel, o valor do retiro vai além da preparação para crises globais. Ele o enxerga como uma forma de "voltar ao básico", deixando para trás o excesso de tecnologia e distrações da vida urbana. O ator diz que sente uma vocação em paralelo à de ator, a de construir, consertar e reconectar-se à simplicidade.

Eu amo atuar, mas sentia que precisava resgatar esse outro lado. As coisas básicas que muitas vezes esquecemos de valorizar. Josh Duhamel

*Com informações de reportagem publicada em 14/06/2025