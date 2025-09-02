Ator de 'Succession' é preso nos Estados Unidos, diz site

O ator Nicholas Braun, 37, de "Succession", foi preso nos Estados Unidos por dirigir embriagado. As informações são do site TMZ.

O que aconteceu

Nicholas foi autuado em flagrante por dirigir alcoolizado na sexta-feira (30). O ator foi detido pela polícia de Moultonborough, no estado de New Hampshire.

Ator ficou preso por cerca de uma hora no condado de Carroll, diz o TMZ. Ele foi liberado na sequência, sem a necessidade de pagar fiança.