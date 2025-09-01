SplashUOL
'Vale Tudo': Mário Sérgio vira marionete de Fátima e ganha destaque inédito

Maria de Fátima (Bella Campos) e Mário Sérgio (Thomas Aquino) em Vale Tudo

Mário Sérgio (Thomas Aquino) achará um jeito de se vingar de Odete (Debora Bloch) no capítulo desta segunda-feira (1º) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima (Bella Campos) propõe aliança a Mário Sérgio e ele aceita, uma vez que quer se vingar de Odete. Essa será uma união inédita, pois na primeira versão da trama, o personagem não participou do núcleo de Fátima e Odete - ele trabalha na Tomorrow por quase toda a novela e namora com Solange até ela voltar com Afonso.

Em seguida, Maria de Fátima surge seguindo o carro da ricaça, que se dirige a um encontro com Ana Clara (Samantha Jones). Na casa onde a estudante cuida de Leonardo (Guilherme Magon), Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Ela frisa que a neta de Nise (Teca Pereira) se casou com alguém que é dado como morto pela Justiça.

No fim do capítulo desta segunda, Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete. A partir daí, a oportunista tem um "prato cheio" de razões para chantagear Odete.

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda hoje: Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete.

Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

