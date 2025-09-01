Tralli no JN causa dança das cadeiras em jornais da Globo; veja como fica

César Tralli, 54, foi promovido a apresentador do "Jornal Nacional". O jornalista deixa o "Jornal Hoje" para assumir o lugar de William Bonner e a mudança promoveu uma dança das cadeiras nos demais telejornais da Globo.

Como fica os jornais da Globo?

César Tralli assume o comando do "Jornal Nacional" no lugar de William Bonner. Assim, ele deixa o comando do telejornal "Jornal Hoje".

Assim, Roberto Kovalick, 60, se torna o mais novo apresentador do "Jornal Hoje". Ele estava no comando do jornalístico "Hora 1" há seis anos.