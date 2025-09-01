Snoop Dogg faz post escutando Thiaguinho; cantor reage: 'Isso é gigante'

Snoop Dogg, 53, publicou um reels ouvindo a música "Banjo e Boné", de Thiaguinho. O cantor reagiu à publicação.
O que aconteceu
O rapper fez a postagem no começo da manhã de hoje. No vídeo, Snoop Dog está em um ônibus, fumando e observando a paisagem urbana ao som da música do cantor brasileiro.
Thiaguinho comentou a postagem. "Isso é gigante, Doggfather! Você curtindo meu som? sem palavras, só respeito e amor, irmão!", escreveu o cantor, originalmente em inglês.
Outros famosos também comentaram a publicação do rapper. "Thiaguinho é nosso rei", escreveu Ivete Sangalo. "Escutando o ídolo", comemorou Vinicius Jr.
Thiaguinho também aproveitou a publicação para falar com seus fãs. "Gente? até o Snoop Dogg entrou no clima! Curtindo meu som, ele provou: pagode é o dono da rua! Vem pro 'Banjo & Boné', Brasil? que isso?? Aí é loucura!"
Snoop Dogg entrou no clima do Thiaguinho e surpreendeu todo mundo curtindo o som do pagodeiro nas redes sociais. Rap e pagode juntos! pic.twitter.com/TGBQEhh8B6-- Africanize (@africanize_) September 1, 2025
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.