Sérgio Mallandro diz ser chamado de 'pau pequeno' e afirma: 'Não me afeta'

Sérgio Mallandro, 69, revelou que as pessoas fazem piada por ele, supostamente, ter o pênis "pequeno". O humorista, no entanto, afirmou que não é verdade.

O que aconteceu

Sérgio Mallandro disse ser "zoado o tempo todo" por esse detalhe, mas garante não se incomodar. "As pessoas me zoam o tempo todo. No Ratinho agora eu sou o 'miudinho', 'pau pequeno'... Eu sei que não sou pau pequeno, então isso não me afeta. Eu sei a minha identidade", declarou no podcast Papagaio Falante, que ele mesmo comanda.

Ele ressaltou que se permite ser zoado porque ele também faz piada com terceiros. "Eu sou humorista, faço piada com todo mundo. Eu me deixo permitir isso porque sou humorista."