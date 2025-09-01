Ruivinha de Marte exibe curvas e anuncia estreia no fisiculturismo; veja

Ruivinha de Marte, 28, anunciou que fará sua estreia nas competições de fisiculturismo após ganhar 17 kg de massa muscular.

O que aconteceu

A influenciadora contou a novidade nas redes sociais. "Faz um ano que eu mudei o meu shape e hoje eu estou dando um segundo passo: rumo aos palcos do fisiculturismo, na categoria Biquíni. Hoje foi o meu anúncio oficial no evento da Musclefast."

Ruivinha contou que passara os próximos meses focada no treino para a competição. "Eu não vou subir ainda com esse corpo, mas com a ajuda da minha equipe e outras pessoas que irão fazer parte deste projeto, eu sei que vou conseguir chegar onde eu quero."