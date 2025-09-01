O que William Bonner fará na Globo após deixar o Jornal Nacional?

William Bonner, 61, está de saída do Jornal Nacional. A Globo comunicou, na noite de hoje, que o jornalista deixa o posto de apresentador, a partir de 3 de novembro, para ter mais tempo livre para família.

O que Bonner vai fazer na Globo?

Saída de Bonner do Jornal Nacional não significa fim da relação de trabalho com a Globo. O apresentador passará a trabalhar semanalmente na apresentação do Globo Repórter.

Segundo comunicado da Globo, William Bonner irá dividir a apresentação da atração semanal ao lado de Sandra Annenberg. A ida do apresentador para atração, no entanto, acontecerá somente no início de 2026.