'Não temo repercussões', diz Jude Law sobre interpretar Putin no cinema

Inspirado no best-seller de Giuliano da Empoli, o filme acompanha Vadim Baranov, um personagem fictício que transita de artista a homem de confiança do Kremlin. Ele é responsável por arquitetar narrativas que misturam fé, propaganda e manipulação para servir a Putin.

Para o ator britânico, a dificuldade esteve em representar alguém cuja imagem pública revela muito pouco: "O desafio foi mostrar intensidade sem entregar tudo, porque a face que Putin apresenta esconde mais do que revela", disse, acrescentando com humor que "uma boa peruca ajuda bastante".

Além de Law, o elenco conta com Paul Dano, 41, que interpreta Baranov, e Jeffrey Wright, 59, que dá vida a um escritor norte-americano. Ambos ressaltaram que o filme não busca caricaturas simplistas, mas sim mergulhar em áreas cinzentas da política e do comportamento humano.

Assayas reforçou que a obra ultrapassa o contexto russo, ecoando nas atuais mudanças globais: "O filme fala sobre como a política se transformou em algo inquietante e perigoso em nossas vidas".

O filme concorre ao Leão de Ouro, em 6 de setembro. A produção chega como uma das mais comentadas da mostra e promete suscitar debates para além do cinema.

*Com informações de reportagem publicada em 31/08/2025