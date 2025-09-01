Menina 'morta': cena marcante de Terra Nostra foi baseada em história real

Os mortos eram jogados ao mar para conter a doença. Na carta, ela explica que tripulantes tentaram arrancar o bebê dos braços da mãe para cumprir a ordem e, quando a menina já estava prestes a ser lançada, chorou alto e foi poupada.

Telespectadora revelou ser ela própria a criança sobrevivente. No fim do documento, ela pedia para que um dia Benedito Ruy Barbosa usasse a história em suas novelas.

Em "Terra Nostra", a cena é retratada no segundo capítulo e, na reprise, deve ir ao ar amanhã (2). A bebê era filha de Leonora (Lu Grimaldi) e Bartolo (Antonio Calloni). A mãe, desesperada, chega a se esconder no navio com a filha desacordada, e quando é encontrada implora para que não a tirem de seus braços.

Leonora (Lu Grimaldi) se esconde com a filha em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globoplay

Bastidores da gravação no navio

A produção de "Terra Nostra" teve um desafio extra: encontrar a embarcação ideal para reproduzir o Andrea I. O time localizou no sul da Inglaterra o S.S. Shieldhall, navio a vapor construído em 1940.