Menina 'morta': cena marcante de Terra Nostra foi baseada em história real

Colaboração para Splash, em São Paulo
Antonio Calloni em cena do primeiro capítulo de 'Terra Nostra'
Antonio Calloni em cena do primeiro capítulo de 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globoplay

Um dos momentos mais marcantes de "Terra Nostra", novela exibida na faixa Edição Especial, da Globo, é a cena em que um bebê, dado como morto pela tripulação do navio, quase é lançado ao mar. A sequência, desesperadora e emocionante, foi inspirada em um caso real.

História real inspirou Benedito Ruy Barbosa

O episódio do bebê dado como morto não nasceu apenas da ficção. A cena foi baseada em uma história real, enviada em carta ao autor durante a novela "Os Imigrantes", exibida na Band entre 1981 e 1982. Uma senhora idosa contou que, durante a viagem de imigrantes italianos rumo ao Brasil, uma epidemia de peste se espalhou no navio.

Os mortos eram jogados ao mar para conter a doença. Na carta, ela explica que tripulantes tentaram arrancar o bebê dos braços da mãe para cumprir a ordem e, quando a menina já estava prestes a ser lançada, chorou alto e foi poupada.

Telespectadora revelou ser ela própria a criança sobrevivente. No fim do documento, ela pedia para que um dia Benedito Ruy Barbosa usasse a história em suas novelas.

Em "Terra Nostra", a cena é retratada no segundo capítulo e, na reprise, deve ir ao ar amanhã (2). A bebê era filha de Leonora (Lu Grimaldi) e Bartolo (Antonio Calloni). A mãe, desesperada, chega a se esconder no navio com a filha desacordada, e quando é encontrada implora para que não a tirem de seus braços.

Leonora (Lu Grimaldi) se esconde com a filha em 'Terra Nostra'
Leonora (Lu Grimaldi) se esconde com a filha em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globoplay

Bastidores da gravação no navio

A produção de "Terra Nostra" teve um desafio extra: encontrar a embarcação ideal para reproduzir o Andrea I. O time localizou no sul da Inglaterra o S.S. Shieldhall, navio a vapor construído em 1940.

As gravações aconteceram no porto de Southampton, famoso por ser o ponto de partida do Titanic em 1912. Cerca de 50 profissionais, entre elenco e equipe técnica, e mais de 300 figurantes participaram das filmagens no Canal da Mancha. Já as cenas do desembarque no Brasil foram feitas no porto de Santos, em São Paulo, reforçando a grandiosidade da superprodução.

