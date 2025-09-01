Luciana Gimenez curte hotel na Grécia que tem diárias de até R$ 35 mil

Depois de alguns dias em solo americano, Luciana Gimenez, 55, seguiu viagem rumo à Europa. O destino escolhido foi Mykonos, uma das ilhas mais badaladas da Grécia, onde a apresentadora tem compartilhado registros em seu perfil no Instagram.

O que aconteceu

No último sábado (30), Luciana publicou uma série de fotos na ilha grega. Os registros foram feitos em uma paisagem paradisíaca, sob céu azul e o mar Egeu como plano de fundo.

Nas imagens, a apresentadora aparece aproveitando a área externa do Cavo Tagoo. Esse hotel, um cinco estrelas, é conhecido por atrair celebridades e viajantes em busca de exclusividade.