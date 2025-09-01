Lady Gaga, terror e comédia nacional: 5 principais lançamentos da semana

De hoje a domingo, as novidades do cinema e dos streamings têm finais de temporada e de franquia, comédia e até mesmo tramas policiais.
03/09
Wandinha: 2ª Temporada - Parte 2 (Netflix)
A Parte 2 da segunda temporada da série chega à Netflix com mais quatro episódios. A trama continua com Lady Gaga no elenco e traz respostas para as perguntas deixadas na primeira parte, como: Wandinha sobreviveu à queda?
04/09
A Vida de Chuck (Cinema)
A adaptação cinematográfica de Stephen King é dirigida e roteirizada por Mike Flanagan, de "A Maldição da Residência Hill". O filme conta a história de Charles Krantz (Tom Hiddleston) de forma não-linear: começa com sua morte precoce aos 39 anos, vítima de um tumor cerebral, e avança até sua infância em uma casa supostamente mal-assombrada.
Invocação do Mal 4: O Último Ritual (Cinema)
O último filme da franquia acompanha Ed e Lorraine Warren no caso paranormal mais desafiador de suas vidas, em que uma ameaça sobrenatural persegue uma família.
O Rei da Feira (Cinema)
Um feirante, Bode (Pedro Wagner), é assassinado e retorna como um fantasma embriagado, enquanto Monarca (Leandro Hassum) assume a missão de desvendar o mistério por trás do crime.
07/09
Task: Unidade Especial (HBO Max)
Na minissérie, acompanhamos o agente vivido por Mark Ruffalo em uma força-tarefa do FBI engajada em combater criminosos que aterrorizaram os subúrbios de Filadélfia, entre assaltos a pontos de venda de drogas.
