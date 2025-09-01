Lady Gaga, terror e comédia nacional: 5 principais lançamentos da semana

De hoje a domingo, as novidades do cinema e dos streamings têm finais de temporada e de franquia, comédia e até mesmo tramas policiais.

03/09

Wandinha: 2ª Temporada - Parte 2 (Netflix)

A Parte 2 da segunda temporada da série chega à Netflix com mais quatro episódios. A trama continua com Lady Gaga no elenco e traz respostas para as perguntas deixadas na primeira parte, como: Wandinha sobreviveu à queda?