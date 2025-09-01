Guilherme deixa profissão para ser só influenciador após o BBB: 'Investir'

Guilherme Vilar, vice-campeão do BBB 25, afirmou no Central Splash, do Canal UOL, que sua trajetória após o reality vem sendo positiva, sobretudo devido ao crescimento nas redes sociais e às oportunidades comerciais que surgiram. Ele destaca que a exposição abriu portas para uma carreira de influenciador digital.

O ex-BBB revelou que, desde o fim do programa, investiu a maior parte dos ganhos em aplicações financeiras, com orientação profissional, e deixou de atuar como fisioterapeuta para se dedicar integralmente ao novo caminho. Para o futuro, ele também pensa em ser ator.