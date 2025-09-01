Ex-BBB Guilherme em A Fazenda? Ele diz se participaria de outro reality

Após o BBB 25, Guilherme Vilar revelou no Central Splash, do Canal UOL, que ainda não se sente pronto para para participar de outros realities, incluindo A Fazenda. Apesar da visibilidade, ele pondera que sua prioridade, neste momento, é a família.

Não sei, dependerá, porque nesse momento, eu aceitaria ir pra um outro reality, mas não nesse momento. Nesse momento, eu preciso ficar mais com a minha família.

Guilherme Vilar, vice-campeão do BBB 25

O ex-BBB disse que acha interessante a dinâmica do Impostor, que vem sendo ventilada, em que poderia ficar menos tempo no reality, mas não se vê em programas assim no momento,