Morte, banana, trisal: os 5 principais finais da 1ª versão de 'Vale Tudo'

O público descobre que Leila, interpretada por Cássia Kis, é a responsável, mas por engano. Após descobrir que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) tinha um caso com Maria de Fátima (Gloria Pires), ela atira imaginando ser a amante do marido.

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Leila não é presa e foge com Marco Aurélio

Leila, mesmo sendo a responsável pela morte de Odete Roitman, não sofre qualquer punição. No último capítulo, ela assume o crime a Bartolomeu e Eunice, e um flashback mostra toda a cena, mas as investigações da polícia não recaem sobre ela.

Marco Aurélio também escapa ileso, sem responder pelo roubo milionário, pela cumplicidade no crime ou pela fuga do país. Ele e Leila fogem do Brasil e deixam para trás um rastro de escândalo, tragédia e uma empresa em ruínas, encerrando a trama sem pagar por seus atos. Em sua última aparição, Marco Aurélio dá uma "banana" para o Brasil, cena que causou frisson e marcou época.