Fê Paes Leme diz que não esperava eliminação do Dança: 'Chorei muito'

Fernanda Paes Leme contou que "se recolheu para chorar sozinha" após a eliminação da Dança dos Famosos.

O que aconteceu

A atriz contou que ficou sensível por sua saída do quadro e pela presença de Gilberto e Flora Gil no programa. "Eu não esperava e sentia que podia ter entregado muito mais", escreveu em publicação do Instagram.

Ela ressaltou que não queria ter saído tão cedo. "Eu não queria ter saído. Eu queria me desafiar mais e mais. Testar meus limites, descobrir novos roxos pelo corpo, sentir dores em lugares que eu nem sabia que podiam doer, fechar o olho pra dormir e ficar "pá, pá, pá..." passando a coreografia mentalmente".