Fátima ressuscita personagem para estragar a vida de Odete em 'Vale Tudo'

Nesse mesmo capítulo, Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina. A pintora vai mostrar sua indignação por sua tia ter virado sócia de Raquel.

Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Em seguida, Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante.

Mais tarde, Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.