'Dona de Mim': Davi descobre dois segredos em um só capítulo

Além disso, o personagem de Rafael Vitti percebe o interesse de Jaques por Filipa. Em cenas seguintes, Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.

Também nesta segunda, Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia.

Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Stephany confirma para Leo que teve burnout e garante à irmã que irá se tratar.

Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias.

