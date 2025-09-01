'Saída de Fe Paes Leme foi injusta, Nicole Bahls nem dançou', diz Barney

Chico Barney rebateu, em tom de brincadeira, a declaração de Fernanda Paes Leme após a eliminação da atriz do 'Dança dos Famosos', durante o Central Splash, do Canal UOL. O colunista afirmou não recordar de ter previsto a vitória da artista, como sugerido ao vivo na Globo, criticou a eliminação da atriz e cornetou Nicole Bahls: "Nem dançou".

Fernanda foi eliminada na repescagem do quadro, exibido no Domingão com Huck, e brincou dizendo que 'mataria' Chico Barney por supostamente ter apostado em sua vitória. A fala bem-humorada ganhou repercussão nas redes sociais e entre colegas.