Barney: 'CBF destrói as chances da segunda temporada de Estrela da Casa'

Chico Barney, colunista do UOL, criticou as frequentes mudanças de horário na grade da Globo causadas pela transmissão de jogos de futebol, durante o Central Splash, do Canal UOL. Para ele, a emissora deveria abrir mão dos direitos esportivos e priorizar novidades em entretenimento.

Recentemente, a Globo precisou ajustar a exibição do reality musical Estrela da Casa para acomodar partidas ao vivo, o que impactou a fidelização da audiência e gerou debates sobre o equilíbrio entre esporte e outros formatos na TV aberta.