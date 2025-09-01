Da favela à novela da Globo: atores contam dificuldades até reconhecimento

Amigos em "Dona de Mim", os atores Faíska Alves, 24, e Pedro Henrique Ferreira, 21, também nutrem uma amizade fora da telas e possuem semelhanças em suas trajetórias: os dois tiveram suas histórias transformadas pela arte.
Faíska: de São Gonçalo para os Estúdios Globo
Natural do Complexo da Alma, na periferia de São Gonçalo, Faíska diz estar "vivendo um sonho" ao fazer sua primeira novela. "É muito legal ver o carinho das pessoas na rua. Me sinto muito acolhido", diz o intérprete de Jeff.
Antes da TV, ele já havia participado de séries do Globoplay e do Multishow, mas ganhou notoriedade ao lado do irmão gêmeo, Fumassa, com vídeos de dança nas redes sociais. "Na rua, me perguntam se sou ele e vice-versa. Às vezes digo que sou para não ter que dar explicação... Vida de gêmeos é uma confusão", brinca.
Hoje, Faíska e Fumassa investem na atuação, enquanto o irmão GG gerencia a carreira da dupla. Além da TV, eles têm músicas nas plataformas digitais, comandam uma marca de roupas e mantêm um projeto social na comunidade onde cresceram.
Costumo dizer que o que fez a gente chegar onde chegou foi um instinto de sobrevivência. Começamos fazendo tudo que estava ao nosso alcance e continuamos no que deu certo. Hoje a atuação tem dado resultados e é algo que queremos levar para a vida.
A relação com a moda nasceu da necessidade. "A gente vem de uma família bem simples. Sempre usamos roupas doadas. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, e as roupas que os filhos da patroa não usavam mais, ela levava para casa. Para nós era como roupa nova."
Com o tempo, Faíska e o irmão transformaram essa realidade em oportunidade. "Começamos a ir a brechós, montar looks, customizar calças. Comprávamos por R$ 10, apertávamos, rasgávamos, manchávamos com cloro e vendíamos por R$ 80 no Instagram. Fomos juntando dinheiro até lançar nossa marca."
Hoje, a dupla comanda a grife Quebra, criada para celebrar sua trajetória. "Chamamos assim porque quebramos barreiras para chegar onde estamos. Nossa vida é transformar situações complicadas em momentos bons."
Pedro Henrique Ferreira: da Rocinha para os Estúdios Globo
Intérprete de Lucas, irmão de Ryan (L7nnon), Pedro Henrique Ferreira traz para a trama um pouco de sua própria vivência. Morador da Rocinha e fã de L7nnon na vida real, ele chegou à novela após participar de um filme e ser notado pela equipe de Rosane Svartman. "Já fiz série, filme também, mas novela é meu primeiro trabalho. Está sendo uma experiência muito única para mim".
Para viver Lucas, Pedro passou por uma preparação intensa, tanto na atuação quanto na luta. "Já luto boxe e também Muay Thai, então foi mais fácil me adaptar, mas o mestre era casca grossa, não deixava fraco não. E o Lucas é um moleque de favela, isso me situou um pouco mais. Eu moro na Rocinha, a questão de gíria também não foi um problema. O desafio era até tirar um pouco, para não exagerar."
A relação de Pedro com a arte começou cedo, aos 9 anos, através de um projeto na comunidade. "Comecei no teatro e foi lá que me adaptei. Hoje, sou professor nessa ONG que atende 180 crianças e adolescentes"
Na comunidade, não tem só crime; tem arte, cultura e outros caminhos. Eu tive amigos que se perderam no crime, amigos que morreram. A arte me mostrou que o crime não é o mundo de verdade. Antes, a gente acha que aquilo é ter poder, mas é só ali dentro. Você não sai da favela, você não dorme direito.
Agora, como ator em uma novela nacional, ele carrega o peso de ser referência para outras crianças e jovens da comunidade. "É uma responsabilidade muito grande ser referência. As pessoas reconhecem, falam, esperam que você seja perfeito. Isso é único, mas dá medo também, porque qualquer coisa que eu faça pode influenciar."
Pedro também dedica essa conquista à mãe, que o criou junto da irmã. "Se eu perder minha mãe, eu perco tudo. Foi ela quem me deu força para estar aqui e não desistir. Tudo que consigo hoje, ou que estou conseguindo proporcionar para ela, é o mínimo que posso fazer."
