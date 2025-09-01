Da favela à novela da Globo: atores contam dificuldades até reconhecimento

Pedro Henrique Ferreira: da Rocinha para os Estúdios Globo

Intérprete de Lucas, irmão de Ryan (L7nnon), Pedro Henrique Ferreira traz para a trama um pouco de sua própria vivência. Morador da Rocinha e fã de L7nnon na vida real, ele chegou à novela após participar de um filme e ser notado pela equipe de Rosane Svartman. "Já fiz série, filme também, mas novela é meu primeiro trabalho. Está sendo uma experiência muito única para mim".

Para viver Lucas, Pedro passou por uma preparação intensa, tanto na atuação quanto na luta. "Já luto boxe e também Muay Thai, então foi mais fácil me adaptar, mas o mestre era casca grossa, não deixava fraco não. E o Lucas é um moleque de favela, isso me situou um pouco mais. Eu moro na Rocinha, a questão de gíria também não foi um problema. O desafio era até tirar um pouco, para não exagerar."

A relação de Pedro com a arte começou cedo, aos 9 anos, através de um projeto na comunidade. "Comecei no teatro e foi lá que me adaptei. Hoje, sou professor nessa ONG que atende 180 crianças e adolescentes"

Na comunidade, não tem só crime; tem arte, cultura e outros caminhos. Eu tive amigos que se perderam no crime, amigos que morreram. A arte me mostrou que o crime não é o mundo de verdade. Antes, a gente acha que aquilo é ter poder, mas é só ali dentro. Você não sai da favela, você não dorme direito.

Agora, como ator em uma novela nacional, ele carrega o peso de ser referência para outras crianças e jovens da comunidade. "É uma responsabilidade muito grande ser referência. As pessoas reconhecem, falam, esperam que você seja perfeito. Isso é único, mas dá medo também, porque qualquer coisa que eu faça pode influenciar."