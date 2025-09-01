Após bariátrica, Leandro Hassum diz que ainda se vê com 160 kg

Leandro Hassum falou em um quadro do Fantástico sobre como sua vida mudou depois de ter feito uma cirurgia bariátrica e perder 80 kg.

O que aconteceu

O humorista foi questionado no quadro "Pode Perguntar" se teve medo da cirurgia. Ele confessou que sim, mas que entendeu que ela seria positiva para a sua vida.

Hassum fez a bariátrica há 11 anos, quando pesava cerca de 160 kg. Até hoje ele ainda tem dificuldade de processar as mudanças pelas quais seu corpo passou.