'Cavalo': a lembrança inusitada de Ana Paula Arósio no set de Terra Nostra

Em novela de época a gente sempre usa cavalo. Os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o Quebra-Coco, que era um cavalo super mansinho Ana Paula Arósio

Ela chegou a entrar na sala do diretor da novela com o animal. "Eu montava e ia visitar o Jayme Monjardim no estúdio. Eu montava e entrava dentro da sala de edição. Com um cavalo", contou Arósio, aos risos.

Giuliana (Ana Paula Arósio), de "Terra Nostra" Imagem: Divulgação/TV Globo

"A gente ia baixando, quietinho. Dentro do estúdio não me deixaram entrar". "As pessoas talvez esperassem sim [que eu fizesse isso", finalizou.

Ana Paula Arósio de volta às novelas?

Ana Paula Arósio está afastada da TV desde 2010 quando atuou na série da Globo "Na Forma da Lei". A atriz mora desde no interior da Inglaterra desde 2015. Nos últimos anos, ela surpreendeu ao aparecer em algumas publicidades brasileiras.