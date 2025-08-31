Cachaça, piscina, moto: Zé Felipe detalha curtição 'caótica' em Barretos

Indagado para resumir como foram os dois dias no evento, o cantor caiu na risada para dizer que "foi caótico". "Caótico, pai. Nós fomos pra lascar aqui no Barretos. Nós bebemos cachaça, nós andamos de moto, nós curtimos pulando na piscina. Tudo que você possa imaginar nós fizemos aqui."

O cantor repercutiu em Barretos após ganhar carona de Duda Bertelli — que levantou rumores de possível affair. Ele também gravou um clipe com a dupla Clayton e Romário no camping e recebeu carinho do público por onde passou, no Parque do Peão. "Fui muito feliz no Barretão. Conseguimos curtir pelo menos dois dias aí e se Deus quiser ano que vem tem mais."

O Zé Felipe saindo correndo de carona na moto pra ir cagar KKKKKKKKK pic.twitter.com/8ikiSSlW29 -- Sofreneja (@SofrenejaOf) August 29, 2025

"Sertanejo me apoiou"

Zé Felipe foge à regra quando o assunto é fama. Filho do cantor Leonardo, ele já cresceu em meio aos holofotes da carreira do pai, também se tornou cantor e se diz feliz em ter o apoio do mundo sertanejo até quando se arriscou em gêneros musicais diferentes.