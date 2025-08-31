Yasmin Brunet usa maiô recortado para se refrescar com banho de mangueira

Yasmin Brunet, 37, compartilhou um vídeo usando um maiô recortado durante um banho de mangueira.
O que aconteceu
De maiô vermelho, a ex-BBB fez carão ao posar para a câmera, enquanto segurava uma mangueira para se refrescar.
Recentemente, a modelo se queixou sobre a falta de empatia ao ser criticada pelo seu corpo. "Dei uma olhada ontem nos comentários do meu último post no Insta e dei block em muita gente. Acho surreal as coisas que algumas pessoas falam. Parece que a tela do celular, do computador, cria um distanciamento entre as pessoas aonde algumas - chegam a perder total a empatia".
A artista disse que não se deixa abalar por esse tipo de comentário. "Quem está do outro lado da tela lendo é um ser humano. Você esta falando sobre uma pessoa na própria página dela. Não me machuca mais porque estou acostumada, mas incomoda de uma certa forma porque são coisas surreais".
