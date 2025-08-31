William e Kate Middleton poderão pagar aluguel de R$ 220 mil, diz site

Aluguel do imóvel foi avaliado em 15 mil de libras esterlinas em 2001. Esse seria o dado público mais recente sobre o quanto custaria viver no local. Naquele ano, a casa passou por uma sequência de obras que visavam preservar detalhes de época cujo custo ficou em torno de 1,5 milhão de libras esterlinas.

Expectativa é de que imóvel tenha o dobro do preço devido à inflação e mudanças do mercado. "Nos últimos 20 anos, preços variaram de região para região, de cidade para cidade, mas dá para dizer que imóveis como Windsor se tornaram cada vez mais populares, principalmente entre os inquilinos estrangeiros", disse Russell Quirk, especialista em imóveis, ao jornal britânico Manchester Evening News. "O valor do aluguel desse imóvel provavelmente dobrou, então 15 mil libras por mês em 2001 agora é provavelmente é 30 mil libras por mês". Na cotação atual, o valor é correspondente a cerca de R$ 220 mil.

Especialista diz que aluguel pode ser melhor que compra. Ainda segundo Quirk, o governo britânico aumentou o imposto sobre a compra do imóvel, o que faz com que as pessoas prefiram alugar em vez de comprar para não pagar preços exorbitantes apenas para o imposto. "Portanto, o mercado de aluguel, em termos de demanda, está muito, muito forte."

Mudança deve ocorrer com recursos próprios. Ainda segundo a publicação, o casal deverá pagar pela mudança e pelo aluguel. A casa é propriedade do Crown Estate (Patrimônio da Coroa, em tradução livre), que é uma vasta lista de propriedades que pertencem ao monarca reinante, não sendo considerado como propriedade privada dele.