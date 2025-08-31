Top 10 da Netflix: veja os filmes mais assistidos da história da plataforma

A Netflix divulgou nesta semana seu tradicional ranking de produções mais populares e apresentou uma grande mudança. A animação "Guerreiras do K-Pop", lançada em junho deste ano, ultrapassou "Alerta Vermelho" (2021), assumindo a liderança absoluta entre os longas mais vistos da história da plataforma. Confira, a seguir, o top 10 mundial atual.

1 - 'Guerreiras do K-Pop' (2025) - 236 milhões de visualizações

A história de Chris Appelhans e Maggie Kang acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo feminino HUNTR/X. Enquanto brilham nos palcos como estrelas do K-pop, elas escondem um segredo: são caçadoras de demônios que precisam lidar com o mundo sobrenatural e ainda enfrentar a rivalidade contra a boyband Saja Boys.