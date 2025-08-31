'Não me interessa escrever sobre a minha vida', afirma escritor italiano

O escritor italiano Sandro Veronesi, 66, conseguiu um feito quase inédito: vencer o prestigiado Prêmio Strega duas vezes —há apenas outro autor que realizou o mesmo feito. A primeira foi em 2006, com o romance "Caos Calmo", que chegou a ser vendido no Brasil pela editora Rocco. No ano que vem, a Autêntica Contemporânea irá relançar o livro com o novo selo. A segunda foi em 2020 com "O Colibri".

Em entrevista a Splash, ele falou sobre a forte presença de tragédias em seus livros, sua relação com o Brasil e por que evita escrever sobre a própria vida nos romances. "Literatura não é reproduzir algo que aconteceu de forma real. É imaginação", disse. Abaixo, leia a entrevista completa com Sandro Veronesi.

Splash: No livro "O Colibri", há diversas referências ao Brasil, como o desastre em Mariana (MG) e a amizade fictícia entre um personagem com o cartunista Mauricio de Sousa. De onde vem a relação com o Brasil?

Sandro Veronesi: Fiquei impressionado com o desastre de Minas Gerais e como precisava de algo bem distante do local onde se passa o livro, essa foi a decisão. Não sabia tantas coisas sobre esse desastre, mas acompanhei pela imprensa quando aconteceu. Pensei que poderia ser o desastre certo sobre o qual escrever.