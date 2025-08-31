Regina Duarte posta vídeo que afirma que Brasil merece sanções de Trump

Regina Duarte, 78, compartilhou um vídeo com críticas ao presidente Lula (PT) e em endosso às sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.

O que aconteceu

Regina Duarte compartilhou o vídeo de um rabino em seu perfil no Instagram. Na gravação, o religioso diz que "o Brasil faz por merecer todas as sanções impostas" pelos Estados Unidos.

Segundo a fala do rabino compartilhada por Regina, Lula "zomba" de Trump, e "afronta" os EUA ao querer uma moeda comum para os países do Brics em substituição ao dólar. "Desde que Donald Trump assumiu a presidência, o nosso presidente vem debochando dele, zombando da cara dele com comentários sarcásticos. Os EUA são a maior potência do mundo e o [Lula] fala em querer substituir o dólar em uma afronta ao EUA".