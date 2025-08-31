SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Regina Duarte posta vídeo que afirma que Brasil merece sanções de Trump

Colaboração para Splash, em São Paulo
Regina Duarte concordou com as sanções impostas pelos EUA ao Brasil
Regina Duarte concordou com as sanções impostas pelos EUA ao Brasil Imagem: Reprodução/SBT

Regina Duarte, 78, compartilhou um vídeo com críticas ao presidente Lula (PT) e em endosso às sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.

O que aconteceu

Regina Duarte compartilhou o vídeo de um rabino em seu perfil no Instagram. Na gravação, o religioso diz que "o Brasil faz por merecer todas as sanções impostas" pelos Estados Unidos.

Segundo a fala do rabino compartilhada por Regina, Lula "zomba" de Trump, e "afronta" os EUA ao querer uma moeda comum para os países do Brics em substituição ao dólar. "Desde que Donald Trump assumiu a presidência, o nosso presidente vem debochando dele, zombando da cara dele com comentários sarcásticos. Os EUA são a maior potência do mundo e o [Lula] fala em querer substituir o dólar em uma afronta ao EUA".

Vice-presidente Geraldo Alckmin também foi alvo de críticas. Ele foi chamado de "bobo da corte" e "Maria vai com todas". Regina, vale ressaltar, já foi simpatizante de Alckmin quando ele era filiado ao PSDB.

Na legenda, Regina Duarte deixou claro que concorda com o que o rabino falou em relação às sanções sofridas pelo Brasil. "Fico muito triste de ter que concordar com este cavalheiro. Mas você concorda comigo que o povo brasileiro merece mais respeito?", escreveu.

Nos comentários, os seguidores de Regina se dividiram entre concordar e discordar do posicionamento dela. "Somos uma soberania", afirmou uma mulher. "Até parece que o Lula tem culpa das sanções", escreveu outra. "Patriotas ao contrário", destacou mais uma. "Eu concordo contigo, Regina", opinou uma quarta. "Só verdades", disse outra.

Regina Duarte é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) A atriz, que apoiou todas as candidaturas de oposição ao PT desde a redemocratização, assumiu cargo na gestão Bolsonaro e já se posicionou a favor da anistia a Jair Bolsonaro, que vai a julgamento nesta semana no STF (Supremo Tribunal Federal).

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.